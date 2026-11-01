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Конденз по прозорците през зимата: как да се справим с влагата у дома?

Конденз по прозорците през зимата: как да се справим с влагата у дома?
pixabay

С настъпването на студените месеци проблемът се появява в много домове, но има лесни начини да му противодействаме

С понижаването на температурите през студените месеци много домакинства се сблъскват с един и същ проблем: сутрин стъклата на прозорците са замъглени, по тях се стичат водни капки, а върху первазите се събира вода. Макар явлението да изглежда безобидно, продължителното задържане на влагата в помещенията може да доведе до по-сериозни последици.

Натрупаната влага създава условия за развитие на мухъл, най-вече около дограмата, във фугите и по ъглите на стените. Освен появата на тъмни петна, тя може да увреди боята, мазилката, тапетите, дървените первази и подовите настилки. При продължително излагане на влага могат да пострадат и уплътненията и механизмите на прозорците.

Вместо веднага да инвестирате в скъп влагоабсорбатор, може първо да изпробвате лесен домашен метод с продукт, който вероятно вече имате у дома.

Един от начините за ограничаване на влагата е използването на силикагел - гранули, които имат свойството да я поглъщат. Достатъчно е да поставите малко количество в чаша или друг отворен съд и да го оставите върху перваза. Така гранулите ще абсорбират част от влагата в непосредствена близост до прозореца и могат да ограничат натрупването ѝ около стъклото.

След като поемат влагата, гранулите трябва да бъдат подменени или изсушени според указанията на производителя. При конденз по няколко прозореца може да оставите по един съд на всеки перваз. По-достъпна алтернатива е обикновената готварска сол, която също има способността да абсорбира влага, макар и в ограничени количества. Щом се овлажни и започне да се слепва, е необходимо да я замените.

Като друг домашен способ се посочват неглазираните теракотени саксии. Порестата им структура позволява да поемат известно количество влага. Те обаче не могат да заменят специализираните влагоабсорбатори и не бива да се разчита, че сами ще премахнат проблема с конденза по прозорците.

Особено внимание е необходимо и при отглеждането на стайни растения върху первазите. Прекомерното поливане, влажната почва и задържането на вода в саксиите могат да допринесат за повишаване на влажността в помещението.

Силикагелът и солта могат да ограничат влагата около прозорците, но не решават проблема, когато причината е прекомерната влажност в цялото помещение. За да я контролирате, е добре да спазвате няколко основни правила:

  • Проветрявайте редовно, особено сутрин след ставане и вечер преди лягане.

  • Използвайте кухненския аспиратор по време на готвене.

  • Включвайте вентилацията в банята след душ.

  • Не сушете дрехи в помещения без добра циркулация на въздуха.

  • Не допускайте задържане на вода в подложките на саксиите и внимавайте с поливането на растенията.

Ако по прозорците ежедневно се стичат капки вода или по стените вече има следи от мухъл, проверете нивото на влажност в жилището, ефективността на вентилацията и състоянието на дограмата. В подобни случаи поставянето на един съд с гранули няма да реши проблема. Силикагелът и солта могат да бъдат само допълнително средство, докато редовното проветряване и ограничаването на източниците на влага са основните стъпки към по-суха и здравословна домашна среда.

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