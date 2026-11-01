Рикардо Кака влезе в Залата на славата на Милан и се разплака под бурните аплодисменти на Южната трибуна (Curva Sud) преди дербито срещу Интер (3:1). Носителят на „Златната топка" за 2007 година бе видимо развълнуван и не успя да сдържи емоциите на терена. Бразилецът бе избран за Залата на славата на Милан, заедно с Карло Анчелоти и Рууд Гулит.

Милан с историческа победа в дербито срещу Интер

Кака игра за Милан между 2003 и 2009 година, а след това се завърна за сезон 2013/14. Той изигра общо 307 мача за „росонерите", в които отбеляза 104 гола и направи 81 асистенции. Плеймейкърът спечели най-значимите трофеи с италианския гранд, включително и Шампионската лига.

„Много ми е трудно да опиша с думи какво чувствам, когато стъпя на „Сан Сиро". Това е много специален ден за мен", заяви бразилецът, който остава последният носител на „Златната топка" с екипа на Милан. Кака се оттегли от футбола през 2017 година.