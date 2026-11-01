Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Кака влезе в Залата на славата на Милан и се разплака

Кака влезе в Залата на славата на Милан и се разплака

Бразилецът бе избран от феновете, заедно с Карло Анчелоти и Рууд Гулит

Рикардо Кака влезе в Залата на славата на Милан и се разплака под бурните аплодисменти на Южната трибуна (Curva Sud) преди дербито срещу Интер (3:1). Носителят на „Златната топка" за 2007 година бе видимо развълнуван и не успя да сдържи емоциите на терена. Бразилецът бе избран за Залата на славата на Милан, заедно с Карло Анчелоти и Рууд Гулит.

Милан с историческа победа в дербито срещу Интер

Кака игра за Милан между 2003 и 2009 година, а след това се завърна за сезон 2013/14. Той изигра общо 307 мача за „росонерите", в които отбеляза 104 гола и направи 81 асистенции. Плеймейкърът спечели най-значимите трофеи с италианския гранд, включително и Шампионската лига.

„Много ми е трудно да опиша с думи какво чувствам, когато стъпя на „Сан Сиро". Това е много специален ден за мен", заяви бразилецът, който остава последният носител на „Златната топка" с екипа на Милан. Кака се оттегли от футбола през 2017 година.

 

 

Още по темата

Новият стадион на Милан и Интер ще струва 2 милиарда евро

Новият стадион на Милан и Интер ще струва 2 милиарда евро

Милан рухна на „Сан Сиро“, два автогола изведоха Интер на върха

Милан рухна на „Сан Сиро“, два автогола изведоха Интер на върха

Куп кадрови проблеми в Милан

Куп кадрови проблеми в Милан

Борнемут разби Милан, Левски е 17-и в Лига Европа

Борнемут разби Милан, Левски е 17-и в Лига Европа

19-годишен влезе в историята на Милан и италианския футбол

19-годишен влезе в историята на Милан и италианския футбол

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Голмайсторът на ЦСКА e близо до завръщане в игра

Голмайсторът на ЦСКА e близо до завръщане в игра

Мемфис остава единственият непобеден отбор в НБА

Мемфис остава единственият непобеден отбор в НБА

Младежките олимпийски игри в Сенегал започнаха с организационен хаос

Младежките олимпийски игри в Сенегал започнаха с организационен хаос

Марк Маркес е на едно състезание от осма титла в MotoGP

Марк Маркес е на едно състезание от осма титла в MotoGP

Българин стана световен шампион на канадска борба в Индия

Българин стана световен шампион на канадска борба в Индия

Водещи

Радев за бюджета: Не е лесно да спасим публичните финанси от поразиите на Асен Василев

Радев за бюджета: Не е лесно да спасим публичните финанси от поразиите на Асен Василев

  • Преди 7 минути
Цветя, скелети и свещи: Традицията, която събира живите и мъртвите в Мексико

Цветя, скелети и свещи: Традицията, която събира живите и мъртвите в Мексико

  • Преди 17 минути
Мъж, обявен за мъртъв, отиде да гласува в Пловдив

Мъж, обявен за мъртъв, отиде да гласува в Пловдив

Кака влезе в Залата на славата на Милан и се разплака

Кака влезе в Залата на славата на Милан и се разплака

  • Преди 29 минути
Планински бегач откри в ледник кег с бира от 1978 г.

Планински бегач откри в ледник кег с бира от 1978 г.

  • Преди 30 минути
Изчезналата в Кипър 61-годишна жена е открита в кладенец

Изчезналата в Кипър 61-годишна жена е открита в кладенец

  • Преди 34 минути
Ниска активност и засилено полицейско присъствие в Буковлък, местни обвързват вота с пари

Ниска активност и засилено полицейско присъствие в Буковлък, местни обвързват вота с пари

  • Преди 44 минути
Голмайсторът на ЦСКА e близо до завръщане в игра

Голмайсторът на ЦСКА e близо до завръщане в игра

Не само чесън: 5 храни с мощно действие върху имунитета

Не само чесън: 5 храни с мощно действие върху имунитета

  • Преди 57 минути
„Мяра“: 6,8% е активността към 11:00 ч., малко над тази на първия тур

„Мяра“: 6,8% е активността към 11:00 ч., малко над тази на първия тур

  • Преди 1 час
Борисов от Стара Загора: Нямаме бюджет, защото най-вероятно не е за гледане

Борисов от Стара Загора: Нямаме бюджет, защото най-вероятно не е за гледане

Мемфис остава единственият непобеден отбор в НБА

Мемфис остава единственият непобеден отбор в НБА

  • Преди 1 час
Илияна Йотова: Опонентите ми да не си търсят алиби за загубата

Илияна Йотова: Опонентите ми да не си търсят алиби за загубата

  • Преди 1 час
Конденз по прозорците през зимата: как да се справим с влагата у дома?

Конденз по прозорците през зимата: как да се справим с влагата у дома?

  • Преди 1 час
Асен Василев: Крайно време е да проветрим президентството

Асен Василев: Крайно време е да проветрим президентството

  • Преди 2 часа