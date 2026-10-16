19-годишен влезе в историята на Милан и италианския футбол

Милан записа първа победа в основната фаза на Лига Европа, след като разгроми Ред Бул Залцбург с 4:0 при гостуването си в Австрия. Три от головете бяха дело на юношата Алфаджо Сисе, който на 19 години и 358 дни стана най-младият италианец с хеттрик за „росонерите" в европейските клубни турнири.

Милан разгроми Залцбург с хеттрик на 19-годишен талант, бъдещи съперници на Левски с важни резултати

Любопитното е, че Сисе подобри рекорда на Николо Трезолди отпреди два дни в мача на Брюж срещу Интер (4:3). Той вкара три гола на 22 години и 54 дни. Преди това №1 по този показател в италианския футбол беше иконата на Ювентус Алесандро Дел Пиеро - 23 години и 144 дни.

19-годишният Алфаджо Сисе подписа с Милан по-рано през 2026 г. срещу сумата от 8 милиона евро. Неговите родители са от Гвинея, но той е роден в Тревизо, област Венето. Сисе тренира в школите на Джорджоне и Верона, преди да хване окото на „росонерите".