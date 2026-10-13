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Рубен Аморим под напрежение в Милан след ново разочарование

Рубен Аморим под напрежение в Милан след ново разочарование
АП/БТА

Собственикът Джери Кардинале е останал крайно недоволен от представянето срещу Сасуоло и очаква бърза промяна

Напрежението около старши треньора на Милан Рубен Аморим се засилва след неубедителното представяне на отбора при равенството със Сасуоло. Според La Gazzetta dello Sport собственикът Джери Кардинале е напуснал „Мапеи Стейдиъм“ силно разочарован.

Шефът на RedBird е очаквал да види по-убедителна игра и по-добър резултат. Част от гнева му е била предизвикана и от съдийски решения, включително влизането на Арман Лориенте срещу Марио Хила, за което според ръководството е трябвало да бъде показан червен картон.

Основното недоволство обаче е свързано с начина, по който Милан е управлявал двубоя. В клуба са обезпокоени от липсата на постоянство и очакват видимо подобрение в представянето.

Аморим продължава да се ползва с доверието на ръководството, но според италианското издание за първи път е попаднал под сериозно наблюдение от страна на Кардинале. От треньора и щаба му се очакват бърза реакция и по-убедителни резултати.

Основната цел пред Милан остава класиране за следващото издание на Шампионската лига. Кардинале възнамерява да продължи инвестициите в клуба, но настоява финансовите усилия да бъдат последвани от конкретен напредък на терена.

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