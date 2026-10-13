Рубен Аморим под напрежение в Милан след ново разочарование

Напрежението около старши треньора на Милан Рубен Аморим се засилва след неубедителното представяне на отбора при равенството със Сасуоло. Според La Gazzetta dello Sport собственикът Джери Кардинале е напуснал „Мапеи Стейдиъм“ силно разочарован.

Шефът на RedBird е очаквал да види по-убедителна игра и по-добър резултат. Част от гнева му е била предизвикана и от съдийски решения, включително влизането на Арман Лориенте срещу Марио Хила, за което според ръководството е трябвало да бъде показан червен картон.

Основното недоволство обаче е свързано с начина, по който Милан е управлявал двубоя. В клуба са обезпокоени от липсата на постоянство и очакват видимо подобрение в представянето.

Аморим продължава да се ползва с доверието на ръководството, но според италианското издание за първи път е попаднал под сериозно наблюдение от страна на Кардинале. От треньора и щаба му се очакват бърза реакция и по-убедителни резултати.

Основната цел пред Милан остава класиране за следващото издание на Шампионската лига. Кардинале възнамерява да продължи инвестициите в клуба, но настоява финансовите усилия да бъдат последвани от конкретен напредък на терена.