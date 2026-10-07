Съдът даде зелена светлина за новия стадион на Милан и Интер
Всички жалби срещу продажбата на района около „Сан Сиро“ бяха отхвърлени, а строителството може да започне през следващото лято
Регионалният административен съд в Милано отхвърли всички жалби срещу продажбата на стадион „Сан Сиро“ и прилежащите му площи на Милан и Интер.
Решението разчиства пътя пред двата клуба за изграждането на ново модерно съоръжение в непосредствена близост до настоящия стадион „Джузепе Меаца“.
Според агенция ANSA съдът е отхвърлил общо пет жалби, подадени от граждански сдружения и частни лица срещу придобиването на терена от миланските грандове.
Милан и Интер потвърдиха покупката на стадиона и околните площи през ноември 2025 година. Правните оспорвания обаче създадоха опасения, че проектът може да бъде сериозно забавен или напълно спрян.
Последното съдебно решение представлява една от най-важните стъпки към построяването на новия общ дом на двата клуба.
Според информация на Gazzetta dello Sport Милан и Интер планират да представят официалния проект и първите визуализации на съоръжението преди ноември.
Очаква се същинските строителни дейности да започнат през следващото лято, а стадионът да бъде завършен до 2031 година.
Целта е новото съоръжение да приема мачове от Европейското първенство през 2032 година, на което Италия ще бъде съдомакин заедно с Турция.
Настоящият „Джузепе Меаца“ не премина инспекциите на УЕФА за турнира. Така новият стадион остава единствената кандидатура на Милано за домакинство на срещи от Евро 2032.