Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Съдът даде зелена светлина за новия стадион на Милан и Интер

Съдът даде зелена светлина за новия стадион на Милан и Интер
АП/БТА

Всички жалби срещу продажбата на района около „Сан Сиро“ бяха отхвърлени, а строителството може да започне през следващото лято

Регионалният административен съд в Милано отхвърли всички жалби срещу продажбата на стадион „Сан Сиро“ и прилежащите му площи на Милан и Интер.

Решението разчиства пътя пред двата клуба за изграждането на ново модерно съоръжение в непосредствена близост до настоящия стадион „Джузепе Меаца“.

Според агенция ANSA съдът е отхвърлил общо пет жалби, подадени от граждански сдружения и частни лица срещу придобиването на терена от миланските грандове.

Милан и Интер потвърдиха покупката на стадиона и околните площи през ноември 2025 година. Правните оспорвания обаче създадоха опасения, че проектът може да бъде сериозно забавен или напълно спрян.

Последното съдебно решение представлява една от най-важните стъпки към построяването на новия общ дом на двата клуба.

Според информация на Gazzetta dello Sport Милан и Интер планират да представят официалния проект и първите визуализации на съоръжението преди ноември.

Очаква се същинските строителни дейности да започнат през следващото лято, а стадионът да бъде завършен до 2031 година.

Целта е новото съоръжение да приема мачове от Европейското първенство през 2032 година, на което Италия ще бъде съдомакин заедно с Турция.

Настоящият „Джузепе Меаца“ не премина инспекциите на УЕФА за турнира. Така новият стадион остава единствената кандидатура на Милано за домакинство на срещи от Евро 2032.

Още по темата

Милан ще опита отново да привлече Ендрик през януари

Милан ще опита отново да привлече Ендрик през януари

Милан започна с поражение, Съндърланд с победа: как се представиха съперниците на Левски в Лига Европа

Милан започна с поражение, Съндърланд с победа: как се представиха съперниците на Левски в Лига Европа

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Партията на Мелони проваля сделката за „Сан Сиро“

Партията на Мелони проваля сделката за „Сан Сиро“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 07.10.2026 година

Най-важното от спорта на 07.10.2026 година

ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на Маркус Гиздол

ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на Маркус Гиздол

Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Турци разгромиха Балкан с 41 точки разлика насред Ботевград

Турци разгромиха Балкан с 41 точки разлика насред Ботевград

България в тежка група на европейското първенство по бейзбол

България в тежка група на европейското първенство по бейзбол

Водещи

Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

  • Преди 6 минути
Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

  • Преди 15 минути
"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Преди 25 минути
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

  • Преди 28 минути
Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

  • Преди 33 минути
Иван Демерджиев: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджиев: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

  • Преди 37 минути
Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

  • Преди 43 минути