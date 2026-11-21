Изборът на новия Висш съдебен съвет (ВСС) при прозрачна процедура и без подкрепата на ГЕРБ и ДПС е бил сред основните предизборни ангажименти на „Продължаваме промяната“. Това заяви депутатът от формацията Йордан Терзийски в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

По думите му при консултациите за попълването на кадровия орган не са обсъждани партийни квоти, а водещ критерий е бил професионалният и личностният профил на кандидатите.

Терзийски подчерта, че конституционното изискване за мнозинство от 160 гласа предполага търсене на по-широка подкрепа, но това не означава разпределяне на позиции между политическите сили.

„Никога не сме водили разговори за квоти, важна бе процедурата, за да се изберат качествени хора“, заяви депутатът.

Той припомни, че позицията на формацията е била последователна още от началото на парламентарната работа – подкрепа единствено за кандидати, които имат волята и смелостта да работят за промяна в съдебната система.

„От първия ден следваме конкретна политика – ще гласуваме само за хора, които имат гръбнак да променят тази система. Никакви квоти, никакви уговорки“, категоричен бе Терзийски.

Депутатът коментира и проекта за държавен бюджет за 2027 г., срещу който „Продължаваме промяната“ се е обявила категорично. Той отправи критики към управлението на Министерството на финансите и заяви, че настоящият министър не предлага необходимите решения за финансовата политика на страната.

Според Терзийски заложените параметри в бюджета създават противоречия между очакванията за икономически растеж и реалните мерки, предвидени от правителството.

Той обърна внимание на прогнозираното увеличение на потреблението, което според него не е подкрепено от съответен ръст на доходите. В същото време се предвиждат по-високи данъци и увеличаване на държавния дълг.

Критики депутатът отправи и към планираното намаляване на капиталовите инвестиции. По думите му правителството очаква бизнесът да увеличава инвестиционната си активност, докато държавата ограничава собствените си вложения.

Според Терзийски тази комбинация от бюджетни решения поставя под въпрос икономическите перспективи пред страната и ефективността на финансовата политика за следващата година.