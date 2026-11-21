България трябва да унищожава дронове, които навлизат във въздушното ѝ пространство или териториалните ѝ води, независимо дали са руски или украински. Това заяви бившият министър на отбраната и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му трябва ясно да се прави разлика между териториалните води на България и изключителната ѝ икономическа зона. Според него страната ни не трябва да предприема военни действия срещу дронове в международни води.

„Ако дрон навлезе на българска територия, било по въздух, било в българските териториални води, тоест тази 12-милна зона, бих разпоредил да се унищожават. Но в международни води – не“, заяви Каракачанов.

Той подчерта, че задължение на българската армия е да защитава териториалната цялост и суверенитета на страната. Бившият военен министър отправи критики към политиците, които настояват за по-категорични военни действия, без според него да имат необходимите познания в областта на отбраната.

Каракачанов се обяви и за възстановяване на задължителната наборна военна служба. Той предложи хората, които не са преминали през нея, да нямат право да се кандидатират за народни представители или да заемат постове като министри и областни управители.

Бившият министър припомни, че по време на мандата му е имало случаи на военни самолети, приближаващи българската икономическа зона. Тогава по думите му са били вдигани български изтребители, които да прихванат обектите при евентуално навлизане в националното въздушно пространство.

По отношение на нападенията срещу търговски кораби в Черно море Каракачанов настоя институциите най-накрая да оповестят резултатите от разследванията и да установят произхода на използваните дронове.

Той изрази предположение, че поне два от дроновете, за които има видеозаписи и открити отломки, не са руски, но не представи доказателства за твърдението си. Същевременно посочи, че според него част от атаките срещу кораби, свързани с Украйна, са извършени от Русия.

„Ние не можем да охраняваме цялото Черно море, нека не се лъжем“, коментира той, като обърна внимание и на икономическите последици от нападенията, включително повишаването на застрахователните премии и разходите за морски транспорт.

Каракачанов коментира и навлизането на ракети и дронове във въздушното пространство на Полша. Според него е възможно някои от обектите да са били отклонени чрез средства за радиоелектронна борба, но не изключи и умишлено изпитване на реакциите на държавите от НАТО.

Той изрази резерви към призивите за незабавно задействане на член 4 от Северноатлантическия договор и посочи, че съюзниците се стремят да избегнат допълнителна военна ескалация.

По отношение на противодействието на морските дронове бившият министър открои ролята на въздушното разузнаване. Той даде пример с френски разузнавателен самолет, който е документирал движението на морски дрон и последвалия удар срещу кораб, без да предприеме действия за унищожаването му.

В края на разговора Каракачанов коментира и сделката за придобиване на 57 самоходни гаубици на стойност 686 млн. евро, както и закупуването на допълнителни системи за противовъздушна отбрана IRIS-T. Според него цените във военната индустрия са нараснали значително след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.