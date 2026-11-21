Карлос Алкарас ще играе за титлата на Финалите на ATP в Торино след изключително драматична победа над Бен Шелтън. Испанецът трябваше да прави обрат, след като загуби първия сет, но в крайна сметка надделя след 3:6, 6:3, 7:6(1) за 2 часа на корта.

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Двамата тенисисти предложиха истинско зрелище на публиката в Италия. Шелтън започна по-убедително и още в началото проби подаването на своя съперник. Американецът демонстрира мощния си сервис и агресивната си игра, за да спечели първата част с 6:3. Това беше първият загубен сет за Алкарас в тазгодишното издание на турнира.

Испанецът обаче не се предаде. Във втората част той постепенно наложи своя ритъм и стигна до решаващ пробив при 4:3. След това затвори сета с 6:3 и изпрати полуфинала в решителна трета част.

В нея двамата бяха изключително стабилни на собствен сервис. Нито един от тях не успя да пробие подаването на съперника и се стигна до тайбрек. Там Алкарас показа класата си в най-важния момент. Испанецът поведе с 5:1 при смяната на полетата, след като Шелтън допусна няколко сериозни грешки. Световният №2 не изпусна контрола и спечели тайбрека със 7:1, с което си осигури място в мача за титлата.

Нов сблъсък между двамата, този път с щастлив край за Алкарас

Полуфиналът беше поредната глава от интересното съперничество между двамата през 2026 г. Шелтън победи испанеца на четвъртфиналите на US Open след петсетова битка, но Алкарас си отмъсти във финала на Мастърса в Париж, където спечели със 7:6(5), 7:5.

Допълнителен интерес предизвика присъствието в щаба на американския тенисист на Хуан Карлос Фереро - бившия дългогодишен треньор на Алкарас.

Сега испанецът ще има възможност да спечели първата си титла от Финалите на ATP. Негов съперник в битката за трофея ще бъде победителят от другия полуфинал между Александър Зверев и Даниил Медведев.