Изборът на нов главен прокурор ще бъде ключовият тест за това дали новият Висш съдебен съвет (ВСС) ще работи по различен начин. Това заяви съдията от Върховния касационен съд и бивш член на съвета Калин Калпакчиев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му изборът на 11-те представители на парламентарната квота е белязал нов етап в развитието на съдебната власт, въпреки някои недостатъци на процедурата. Като положителна страна той открои участието на неправителствени организации и външни наблюдатели, допринесло за по-голяма публичност на процеса.

Калпакчиев обаче посочи, че след изслушванията на кандидатите не е бил изготвен аналитичен доклад от Правната комисия, който да обясни мотивите за предпочитанието към едни номинации пред други. Според него крайният резултат показва, че най-проблематичните кандидатури са отпаднали.

Сред важните промени той открои и факта, че парламентът не е избрал нито един прокурор за член на Прокурорската колегия.

Според Калпакчиев целта е в нея да има мнозинство от членове, които не са били и няма да бъдат прокурори, за да упражняват контрол върху главния прокурор и да ограничат възможността той да влияе върху представителите на професионалната квота.

По отношение на опасенията от политическо влияние върху прокуратурата съдията заяви, че и в момента има признаци за подобно влияние, но то остава скрито. Той направи разграничение между неправомерното въздействие и политическия контрол в демократичния смисъл на понятието.

Като предстоящи изпитания за новия ВСС Калпакчиев посочи избора на главен прокурор и председател на Върховния административен съд, както и процедурата за попълване на Инспектората към ВСС.

„Първото, което ще трябва да направи новият Висш съдебен съвет, е да обяви процедурата за избор на главен прокурор. Този избор, който е особено ключов и важен за цялата система, а и за обществото, ще е много сигурен тест за това как ще действа ВСС за в бъдеще“, подчерта той.

Попитан дали сред магистратите вече се обсъждат имена за поста, след като правосъдният министър Николай Найденов отрече публично спекулациите за собствената си кандидатура, Калпакчиев заяви, че подобни разговори не се водят в съдебните среди. По думите му досега предложенията за поста обикновено са възниквали извън съдебната власт.

Той допълни, че познава прокурори с високи професионални и организационни качества, които биха могли да бъдат номинирани, ако процедурата бъде достатъчно прозрачна.