Финландското министерство на отбраната съобщи, че руски хеликоптер вероятно е нарушил въздушното пространство на страната в събота, предаде Ройтерс.

Според първоначалната информация инцидентът може да е свързан със спасителни или наблюдателни операции около руски товарен кораб, който по-рано същия ден претърпя повреда във Финския залив.

Засега няма окончателно потвърждение, че хеликоптерът действително е навлязъл във финландското въздушно пространство. Обстоятелствата около случая се изясняват.