Финландия предоставя на Украйна нов пакет военна помощ

Финландия одобри 35-ия си пакет военна помощ за Украйна на стойност около 1 милион евро. Решението е взето от президента Александър Стуб по предложение на правителството, съобщи Министерството на отбраната на Финландия в прессъобщение, цитирано от Укринформ.

„Финландия ускори това решение, за да изпълни спешно искане от Украйна. Няма да си затваряме очите за часа на нужда на украинците. Вместо това ще бъдем до Украйна и ще продължим доставките на материална помощ“, заяви финландският министър на отбраната Анти Хаканен.

По данни на министерството новият пакет включва материали от един вид отбранителна продукция, предоставени от запасите на финландските въоръжени сили. Вече тече подготовка и за следващ пакет, който ще бъде с по-голям обхват.

С последното решение общата стойност на военните материали, предоставени от Финландия на Украйна, достига 3,6 милиарда евро.

През септември Хелзинки одобри и 34-ия пакет военна помощ за Киев, чиято стойност беше приблизително 290 милиона евро.