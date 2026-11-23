„Нормално е да се търси и да се постига някакво споразумение. Аз ще го нарека споразумение, а не договорка или сглобка“, заяви конституционалистът доц. Наталия Киселова в ефира на Bulgaria ON AIR по повод избора на новия Висш съдебен съвет (ВСС). Според нея този състав отдавна е с изтекъл мандат, а постигнатото парламентарно съгласие е било необходимо за преодоляване на дългогодишния кадрови застой.

Относно неуспешните кандидатури Киселова посочи, че при подобен вот се отчита не само желаното, но и възможното. „Стремежът на ГЕРБ и на ДПС беше, ако може, да направят изкуствена засада и определени кандидати да не бъдат избрани“, каза бившият председател на парламента.

Тя предупреди, че зад натиска върху съдебната власт стоят не само партийни, но и икономически интереси. „Става дума по-скоро за олигархически зависимости“, коментира експертът, допълвайки, че това влияние е по-опасно от политическото, защото не подлежи на контрол и позволява разправа със стопански субекти.

По думите ѝ новият ВСС може да не встъпи в длъжност в началото на декември, ако изборът на представителя на следователите бъде оспорен в съда, въпреки че произнасяне се очаква преди студентския празник. След конституирането на съвета предстоят ключовите избори за председател на ВАС и главен прокурор, като Киселова настоя за възстановяване на отчетността пред депутатите. „Срам ме е да кажа кога за последно е ходил главен прокурор в Народното събрание“, даде за пример тя.

Конституционалистът изрази резерви към идеите на „Прогресивна България“ за нови конституционни промени. „Личното ми мнение е, че разговорът за това прокуратурата къде трябва да бъде въобще не трябва да бъде отварян“, сподели Киселова.

Според нея държавното обвинение трябва да остане в съдебната власт, а следващият главен прокурор да е доказан юрист с безупречна репутация. „Прескачането на стълбички, за да се изкачи бързо към върха, ми се струва, че не е правилно“, допълни тя.

Киселова оцени положително работата на действащия министър на правосъдието, но предупреди, че евентуалната му номинация за обвинител №1 би дала сериозни козове на опозицията.