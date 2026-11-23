Олимпик Марсилия посреща Левски в Лига Европа броени дни след домакинската загуба с 2:3 от Льо Ман. Отборът на Бруно Женезио водеше с 2:0 до 70-ата минута, но допусна три гола в края. Това е първата загуба на Марсилия в Лига 1 след аванс от два гола от 27 февруари 2015 г., когато тимът отстъпи пред Каен.

Данните на Opta, публикувани от Actu Foot, поставят Марсилия на 95-о място от 96 отбора в петте водещи европейски първенства по очаквани голове на съперниците. Положенията пред вратата на марсилци в Лига 1 са на стойност средно 2,4 очаквани гола (xG) на мач. Единствено Аугсбург има по-лош показател с 2,43. В двубоя през уикенда Льо Ман създаде 12 голови възможности, седем от които чисти, с обща стойност 3,94 xG.

Марсилия е допуснал 23 гола в първенството, като 15 от тях са паднали след почивката. Отборът е получил 11 попадения на “Стад Велодром”, а само Льо Авър с 13 и Троа с 12 са допуснали повече у дома. Съперниците на марсилци отправят средно по 16,3 удара на мач.

Проблемите при задържането на аванс проличаха и на 25 октомври срещу Льо Авър. Тогава Марсилия поведе с 4:0, но допусна три поредни попадения и спечели с 4:3.

Двубоят с Левски от петия кръг на основната фаза на Лига Европа е в четвъртък, 26 ноември, от 19:45 часа българско време на “Стад Велодром”.