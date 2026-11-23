Вторият отбор на Левски ще гостува на Олимпик Марсилия до 19 години в приятелска среща, съобщиха от академията на “сините”. Двубоят е в четвъртък, 26 ноември, от 13:45 часа българско време на стадион “Стад Франсес Туркан” в Мартиг.

Футболистите на Стоян Димов ще отпътуват за Франция в сряда заедно с представителния отбор на Левски. Съперникът им оглавява своята регионална група, а през миналия сезон е участвал в Младежката шампионска лига.

Така Левски и Олимпик Марсилия ще се срещнат два пъти в един ден. След контролата в Мартиг мъжките отбори ще излязат един срещу друг от 19:45 часа на “Стад Велодром” в двубой от Лига Европа.