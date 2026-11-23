ЦСКА публикува видео към привържениците си преди домакинството на Трабзонспор в Лигата на конференциите. Двубоят в четвъртък ще бъде първият европейски мач на стадион "Българска армия“ след обновяването му.

В посланието си от клуба се върнаха към началото на европейската кампания през лятото. "От мач на мач мечтите ни ставаха все по-смели. За да дойде моментът, в който всичко вече е реалност!“, написаха от ЦСКА.

Клубът завърши обръщението си към феновете с кратък призив: "В четвъртък - отново у дома!“