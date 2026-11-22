Старши треньорът на Ботев Пловдив Станислав Генчев остана с противоречиви чувства след равенството 3:3 с ЦСКА на стадион „Христо Ботев“. „Канарчетата“ водеха с 2:0 на почивката след два гола на Самуил Цонов, допуснаха обрат през второто полувреме и стигнаха до точката с попадение на Мауро Родригес.

„Разочаровани сме, защото изиграхме едно почти перфектно първо полувреме и можем само да съжаляваме, че по толкова нелеп начин допуснахме обрат. Хубавото е, че показахме воля и характер и успяхме да изравним. Щеше да бъде несправедливо, ако бяхме загубили този мач“, каза Генчев, който поздрави футболистите си и публиката.

Според наставника първото попадение на ЦСКА след почивката е разколебало отбора му. Под натиска на гостите Ботев загуби остротата си при преходите в атака и не използва свободните пространства. Генчев отдаде обрата както на класата на съперника, така и на грешките при втория и третия гол на „червените“.

Треньорът обясни, че е избрал схема 3-5-2 заради наличните футболисти и особеностите в играта на ЦСКА. В предни позиции той заложи на двама високи нападатели в лицето на Цонов и Франклин Маскоте. Генчев припомни, че Цонов вече е играл на тази позиция и е отбелязал два гола и срещу Арда.

Следващият съперник на Ботев е Черно море. Генчев отчете, че варненци са възвърнали формата си, и постави конкретна задача пред отбора си - да запази през всичките 90 минути концентрацията и нивото на игра, които показа през първото полувреме срещу ЦСКА.