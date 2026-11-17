Мило Борисов с коментар за Ботев Пловдив
"Имаме интерес, но няма нищо конкретно", категоричен беше той
Бизнесменът Мило Борисов заяви, че има преговори за евентуално придобиване на Ботев Пловдив, но на този етап нищо конкретно.
Той взе участие в пресконференция, на която беше обявено сътрудничеството между Българската федерация по баскетбол и Palms Bet.
"Медиите се опитват да изпреварят събитията. Имаме интерес и водим разговори. Към момента няма нищо официално и конкретно. Ботев е клуб с потенциал, който може да бъде развит", коментира Мило Борисов по темата с "жълто-черните".