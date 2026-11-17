Бизнесменът Мило Борисов заяви, че има преговори за евентуално придобиване на Ботев Пловдив, но на този етап нищо конкретно.

Той взе участие в пресконференция, на която беше обявено сътрудничеството между Българската федерация по баскетбол и Palms Bet.

"Медиите се опитват да изпреварят събитията. Имаме интерес и водим разговори. Към момента няма нищо официално и конкретно. Ботев е клуб с потенциал, който може да бъде развит", коментира Мило Борисов по темата с "жълто-черните".