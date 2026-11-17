Пьотр Нестеров отпадна в първия кръг на тенис турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Дръмъндвил, Канада. Българинът загуби с 2:6, 5:7 срещу Дилан Дитрих.

23-годишният Нестеров допусна два пробива и изостана в резултата след първия сет.

В следващата чест втората ракета на България успя да направи обрат от 2:3 до 4:3, но отново загуби подаването си в 11-ия гейм, за да отстъпи след час и 37 минути срещу поставения под номер 6 в схемата швейцарец.