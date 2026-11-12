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Нестеров отпадна във втория кръг на "Чалънджър" в САЩ

Нестеров отпадна във втория кръг на "Чалънджър" в САЩ

Българинът отстъпи на представител на Канада

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Ноксвил, Тенеси (САЩ), с награден фонд 107 хиляди долара.

23-годишният българин загуби от седмия поставен Лиъм Драксъл (Канада) с 3:6, 3:6 за час и 33 минути.

Нестеров допусна по два брейка във всеки сет, докато канадецът отрази осем от деветте му шанса за пробив в хода на двубоя.

Въпреки поражението, българинът заработи 6 точки за ранглистата на АТП, в която през тази седмица заема 282-рото място.

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