Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" с категорична позиция срещу бюджетните ограничения

Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" излезе с категорична позиция срещу бюджетните ограничения и административната тежест за учителите, в която се настоява за незабавна отмяна на "планираните рестрикции, които нарушават Колективния трудов договор (КТД) и Закона за предучилищното и училищното образование".

От синдиката обявиха, че изразяват категорично несъгласие с предлаганите законодателни и бюджетни ограничения, които засягат трудовите, социалните и професионалните права на педагогическите специалисти и създават предпоставки за влошаване на качеството на българското образование, пише actualno.com.

"Смятаме за недопустимо ограничаването на средствата за представително облекло, тъй като съгласно чл. 219, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) педагогическите специалисти имат право на представително облекло за всяка календарна година, като средствата се осигуряват от бюджета на съответната институция. Това право следва да бъде гарантирано и чрез изпълнението на договореностите в Колективния трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование. Недопустимо е чрез бюджетни рестрикции да се обезсилват нормативно установени и колективно договорени права", смятат от синдиката.

От там се противопоставят и на ограниченията, свързани с професионалната квалификация.

"Чл. 221, ал. 3 от ЗПУО задължава педагогическите специалисти ежегодно да повишават квалификацията си, а чл. 221, ал. 4 задължава директорите да осигуряват необходимите условия за това. В КТД за системата на предучилищното и училищното образование е договорено годишните средства за квалификация да бъдат в размер не по-малък от 1,2% от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал. Ограничаването на обученията, семинарите и професионалните срещи би затруднило изпълнението на тези задължения и би се отразило негативно върху качеството на образователния процес. Квалификацията не е разход, който следва да бъде ограничаван, а инвестиция в развитието на образованието", гласи още позицията.