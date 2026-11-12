Жельо Бойчев: Всяка година "Кауфланд" изпраща предложение за намаление на цената от доставчиците

"Всяка година "Кауфланд" изпраща предложение за подобрение на условията към доставчиците - за намаление на цената от доставчика към търговската верига". Това заяви Жельо Бойчев от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Той поясни, че търговската верига ежегодно е започвала процент на договаряне с доставчика за намаление на цената и след като се договори, от "Кауфланд" налагат новата, по-ниска цена със задна дата - от началото на годината.

Ако доставчикът или производителят поиска повишение на цената, му се слагат спирачки, каза Бойчев. "Добавената стойност отива към търговеца", обясни той.

Ние не гледаме само на формално договорените отношения, гледаме начина, по който са постигнати - как се изпълняват и как се прилагат, каза представителят на КЗК.

Тези действия - нелоялната конкуренция, убиват конкуренцията. Когато убием собственото производство и го унищожим, има риск да загубим собствените марки. Производителите казват, че когато тяхната продукция се продава с бранд на търговската верига се продава с по-голяма отстъпка, за разлика от същите продукти, които са с марката на българския производител, обясни Бойчев.

Той обясни, че прилагат европейското и националното законодателство. Полският и френският регулатор са налагали много по-високи глоби от десетки милиони към търговски вериги, които са уличени в нарушения. "КЗК е наложила глоба на "Кауфланд" още през 2016 г. , която е връщана в съда, накрая е потвърдена.

"Ние сме правова държава, подкрепяме с факти своите основания за наложената глоба", каза Бойчев.