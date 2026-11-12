Социалният министър успокои: Пенсиите са гарантирани, увеличават се със 7.8% от Нова година

"Дефицитът в бюджета на Държавното обществено осигуряване е малко по-нисък в сравнение с миналата година. Това е положителна тенденция, макар и недостатъчна, която показва резултатите от усилията на правителството. Всички плащания от Националния осигурителен институт за следващата година са гарантирани".

Това заяви социалният министър Наталия Ефремова пред БНТ. По думите ѝ осигурени са средствата за болнични, майчинство и всички видове пенсионни плащания.

Ефремова категорично отхвърли твърденията на опозицията, че правителството възнамерява да посегне на средствата от втория пенсионен стълб.

„Няма риск за пенсиите от втория стълб и те не могат да бъдат изгубени“.

Повод за политическия спор стана документ, изпратен до Европейската комисия, свързан с бъдещето на средствата за допълнително пенсионно осигуряване, под който стои подписът на финансовия министър Гълъб Донев.

Социалният министър съобщи още, че пенсиите ще бъдат увеличени с около 7,8% от 1 юли по т.нар. швейцарско правило. От Нова година минималната работна заплата ще достигне 660 евро.

Ефремова призна, че размерът не е достатъчен, но отговаря на финансовите възможности на държавата.

Сред приоритетите на правителството са и мерките срещу бедността сред работещите, както и подкрепата за хората, които продължително време остават без работа и са регистрирани в бюрата по труда.

Държавата ще отпусне извънредна финансова помощ от 8000 евро на семействата на загиналите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Средствата ще бъдат осигурени от държавния бюджет. Семействата ще бъдат потърсени от институциите, а Агенцията за социално подпомагане е в готовност да извърши плащанията незабавно. Помощта е предназначена за близките на загиналите при трагедията, която отне живота на 11 души и остави десетки ранени.