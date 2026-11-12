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Тристраната обсъжда бюджетите на НЗОК и на ДОО

Тристраната обсъжда бюджетите на НЗОК и на ДОО
Снимка: БТА

Заседанието е насрочено за 11:00 ч

На извънредно заседание днес Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще обсъди двата проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2027 г. Социалните партньори ще разгледат и проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2027 г. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Заседанието е насрочено за 11:00 ч. 

Тази седмица Надзорният съвет на НЗОК прие проектобюджета на Касата за догодина. Общата рамка на бюджета достига близо 5,68 млрд. евро, съобщи управителят на НЗОК д-р Владимир Даскалов. Запазва се здравната вноска от 8%. 

Надзорният съвет на  Националния осигурителен институт (НОИ) прие бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО). Бюджетът възлиза на 16,5 млрд. евро. От тях 14 млрд. евро са за пенсиите, заяви социалният министър Наталия Ефремова пред журналисти.

В петък, 6 ноември, Министерството на финансите публикува на официалната си страница законопроекта за държавния бюджет за 2027 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2027–2029 г., която представлява мотиви към законопроекта. 

Премиерът Румен Радев и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев представиха в УНСС основните параметри на финансовата рамка за следващата година.

 

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