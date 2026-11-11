Кабинетът прие нови правила за оценка на наркотиците, фентанилът с по-висока стойност
Промените отчитат изключително високата токсичност на веществото, което може да причини смъртоносно предозиране дори в минимални количества
Министерският съвет одобри промени в правилата за определяне на цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството. С тях се въвежда нова методика за оценка на високорисковите наркотици, като специално внимание се отделя на фентанила, съобщиха от правителствената пресслужба.
Промените са в Постановление № 23 на Министерския съвет от 1998 г., което определя стойността на наркотичните вещества за целите на съдебните производства.
За фентанила се предвижда по-висока стойност заради изключително силното му действие върху централната нервна система и високия риск от смъртоносно предозиране.
Според мотивите на кабинета, за разлика от хероина и кокаина, фентанилът проявява силно психоактивно действие дори при много ниска концентрация на активното вещество.
Опасността се крие в това, че дори микроскопични количества могат да доведат до бързо развиващо се и животозастрашаващо предозиране.
Промените идват на фона на случаи, свързани с разпространението и употребата на фентанил в България.
През август 2026 г. беше установен първи смъртен случай след употреба на фентанил в Смолянска област. Тогава окръжният прокурор Недко Симов съобщи, че причината за смъртта е интоксикация с опасното вещество.
Месец по-късно, на 9 септември, полицията в Пловдив иззе половин килограм фентанил при акция срещу разпространението на наркотици в квартал "Столипиново".
При операцията бяха задържани шестима души, заподозрени в участие в доставка на наркотичното вещество с цел последващото му разпространение.
Новата методика цели стойността на високорисковите наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството да отчита по-точно тяхната опасност.