Арестуваният с фентанил в Русе е бил осъждан за разпространение на дрога

Мъжът, който е арестуван с над 62 грама от високорисковото наркотично вещество фентанил в Русе, е осъждан до момента на няколко пъти за държане и разпространение на наркотични вещества, съобщиха от Окръжната прокуратура в крайдунавския град.

Последната му присъда, с която му е било наложено наказание от една година и десет месеца, е изтърпяна ефективно при строг режим през месец април 2026 година. Поради това и престъплението, за което е задържан на 17 октомври, е характеризирано като извършено при условия на опасен рецидив, посочиха от прокуратурата, предава БТА.

40-годишният мъж с инициали Д. В. е бил установен в района на булевард „България“ в момент на придобиване на над 62 грама фентанил. При последвалите процесуално-следствени действия е открито и иззето допълнително количество наркотично вещество – около 0,40 грама фентанил.

От Окръжния съд в Русе потвърдиха, че е внесено искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо задържания мъж.

Работата по случая – по документирането на цялостната престъпна дейност и установяването на други съучастници продължава под ръководството на държавното обвинение. Предвиденото наказание – за обвинението, което е повдигнато на лицето е от 5 до 15 години „лишаване от свобода“ и „глоба“ от 10 000 евро до 50 000 евро, уточниха още от прокуратурата.