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EUDA: 94% от използваните спринцовки в Пловдив съдържат фентанил

EUDA: 94% от използваните спринцовки в Пловдив съдържат фентанил
Снимка: БТА

Агенцията на Европейския съюз по наркотиците е провела изследването

94% от използваните спринцовки в Пловдив съдържат фентанил, а през 2024–2025 г. наркотикът е бил свързан с над 100 директни смъртни случая. Това сочи изследване на Агенцията на Европейския съюз по наркотиците - EUDA

Основателят на Център за хуманни политики „Розовата къща“ Юлия Георгиева каза в ефира на „Социална мрежа”, че от организацията имат наблюдения още от 2024 г., че фентанилът излиза на пазара у нас и още оттогава предупреждават за опасността. Тя посочи, че данните наистина са ужасяващи.

Георгиева подчерта, че в България е приета Националната стратегия за борза с наркотиците, която обаче все още не е заработила. Експертът обясни, че няма проучване кои възрастови групи са най-силно засегнати. Известно е обаче, че сред хората, употребяващи фентанил, са такива, които са използвали преди това хероин. Тя подчерта, че фентанил е бил добавян към листна маса за пушене, което обаче не е било известно на тези, които са я използвали.

Георгиева каза, че спешно у нас трябва да бъде набавен антидот срещу фентанила, но у нас той не е в разрешителния списък за лекарства и е недостъпен.

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