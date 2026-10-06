Над килограм фентанил откриха при акция във Варна
Задържан е 49-годишен мъж
Над един килограм фентанил е открит при мащабна полицейска операция във Варна. Задържан е 49-годишен криминално проявен мъж, за когото има подозрения, че е снабдявал с опасния наркотик дилъри по по-ниските нива на разпространителската мрежа.
Голямото количество фентанил е намерено в частен имот при действията на разследващите.
По информация на полицията задържаният е криминално проявен. Разследващите подозират, че той е изпълнявал ролята на доставчик, като е осигурявал фентанил на дилъри, които впоследствие са го разпространявали на улицата.
Операцията е част от действията на органите на реда срещу разпространението на високорискови наркотични вещества.
Работата по случая продължава, като се изясняват произходът на открития фентанил и евентуалната съпричастност на други лица.