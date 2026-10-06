Над килограм фентанил откриха при акция във Варна

Над един килограм фентанил е открит при мащабна полицейска операция във Варна. Задържан е 49-годишен криминално проявен мъж, за когото има подозрения, че е снабдявал с опасния наркотик дилъри по по-ниските нива на разпространителската мрежа.

Голямото количество фентанил е намерено в частен имот при действията на разследващите.

По информация на полицията задържаният е криминално проявен. Разследващите подозират, че той е изпълнявал ролята на доставчик, като е осигурявал фентанил на дилъри, които впоследствие са го разпространявали на улицата.

Операцията е част от действията на органите на реда срещу разпространението на високорискови наркотични вещества.

Работата по случая продължава, като се изясняват произходът на открития фентанил и евентуалната съпричастност на други лица.