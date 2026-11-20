Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джанлоренцо Бленджини направи любопитен анализ на качествата и развитието на братята Александър и Симеон Николови в интервю за италианското издание Tuttosport. През този сезон двамата са съотборници и на клубно ниво в Кучине Лубе Чивитанова.

Александър Николов блесна с 28 точки, но Перуджа обърна Лубе за Суперкупата

„Те са поели по два различни пътя. Мони, по-малкият, играе на настоящия пост от три години и стана титуляр в националния отбор едва на 17-годишна възраст. Поради тази причина той има по-голям потенциал за развитие. Алекс от своя страна показа способност да сменя ролите и позициите си с голяма лекота - нещо, което не всеки може да прави. И двамата се учат изключително бързо, което ще им помогне да продължат да се развиват“, коментира Бленджини, който тренира и женския отбор на Милано, освен българския тим.

Доказателно за думите на Бленджини е фактът, че Александър Николов е втори по ефективност на сервис. Посрещачът на Лубе има 15 аса от 73 изпълнени начални удара и изостава само с един от лидера - капитана на Тренто Алесандро Микиелето. Българинът е реализирал една трета от всички асове на отбора си, а успеваемостта му при директните точки от начален удар достига 20,5%. Това означава, че приблизително всеки пети негов сервис носи директна точка.