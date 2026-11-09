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Братя Николови поведоха Лубе към пета поредна победа в Италия

Братя Николови поведоха Лубе към пета поредна победа в Италия
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Тимът от Чивитанова надви Милано с 3:0 като гост и остава с пълен актив след пет кръга

Лубе Чивитанова постигна убедителна победа с 3:0 (25:18, 25:19, 25:14) при гостуването си на Алианц Милано в петия кръг на италианското волейболно първенство. Успехът е пети пореден за отбора на Александър и Симеон Николови от началото на шампионата.

Александър Николов завърши с 11 точки за гостите, а брат му Симеон добави още 6. В състава на Милано е друг български национал - Георги Татаров.

Лубе контролираше резултата и в трите гейма, като най-убедителен беше в последната част, спечелена с 25:14.

След победата тимът от Чивитанова заема второ място в класирането с 15 точки. Алианц Милано е шести с актив от 6 пункта.

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