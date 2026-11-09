Иран затяга контрола над Ормузкия проток на фона на напрежението със САЩ

Иран обяви, че навигационните системи в южната част на Ормузкия проток са унищожени, в резултат на което през нощта нито един кораб не е преминал без разрешение по стратегическия морски маршрут. Това съобщи представител на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, цитиран от Ройтерс.

Иранският представител не предостави допълнителна информация пред държавните медии. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция редовно съобщава за инциденти с танкери в Ормузкия проток.

Междувременно американски удар през нощта срещу остров Кешм, разположен в северозападната част на пролива, не е нанесъл щети на жизненоважна инфраструктура и обществени услуги. Това заяви друг представител на иранските власти, също цитиран от Ройтерс. По думите му атакуваните обекти са били отдалечени от жилищни и търговски зони.

На фона на напрежението държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че преговорите с Иран не отбелязват съществен напредък, предаде ДПА.

„В момента нещата не вървят особено ползотворно“, коментира Рубио пред журналисти вчера, преди да отпътува за Париж за срещата на външните министри на страните от Г-7. Той определи част от иранските искания като неприемливи и нереалистични.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп ще приеме днес в Белия дом емира на Катар шейх Тамим бин Хамад ал Тани. Доха участва като посредник в преговорите между Вашингтон и Техеран, отбелязва ДПА.

Вчера иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че преговорният процес е преустановен след междинните избори в САЩ миналата седмица.