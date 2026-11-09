Новини
Търси
Подкаст
Свят

14 души загинаха при пожар в сграда в Китай

14 души загинаха при пожар в сграда в Китай
АР/БТА

Повече от 30 души са били приети в болница

Най-малко 14 души са загинали при пожар, избухнал във висока сграда в китайския град Тайюен, съобщи държавната информационна агенция Синхуа.

Инцидентът е станал в централната част на града, който е административен център на северната китайска провинция Шанси. Повече от 30 души са били приети в болница след пожара.

Огънят е бил овладян от пожарникарите за около два часа. Компетентните органи са започнали разследване, за да установят причините за възникването му.

Още по темата

59 пожара за денонощие в страната: Един човек загина

59 пожара за денонощие в страната: Един човек загина

Експлозия предизвика пожар в жилищна сграда в Германия, има ранени и трима изчезнали

Експлозия предизвика пожар в жилищна сграда в Германия, има ранени и трима изчезнали

Сблъсъци и пожари на антиправителствения протест в Албания, осем души са ранени

Сблъсъци и пожари на антиправителствения протест в Албания, осем души са ранени

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Двама рибари спасиха пианист, прекарал девет часа в Тихия океан след падане от круизен кораб

Двама рибари спасиха пианист, прекарал девет часа в Тихия океан след падане от круизен кораб

Иран затяга контрола над Ормузкия проток на фона на напрежението със САЩ

Иран затяга контрола над Ормузкия проток на фона на напрежението със САЩ

Саудитска Арабия и хутите си размениха удари, има жертви в Йемен

Саудитска Арабия и хутите си размениха удари, има жертви в Йемен

Размяна на удари между Русия и Украйна преди преговорите в Абу Даби

Размяна на удари между Русия и Украйна преди преговорите в Абу Даби

Рубио: Има напредък в разговорите за сигурността на Украйна след войната

Рубио: Има напредък в разговорите за сигурността на Украйна след войната

Водещи

Братя Николови поведоха Лубе към пета поредна победа в Италия

Братя Николови поведоха Лубе към пета поредна победа в Италия

  • Преди 7 минути
Двама рибари спасиха пианист, прекарал девет часа в Тихия океан след падане от круизен кораб

Двама рибари спасиха пианист, прекарал девет часа в Тихия океан след падане от круизен кораб

  • Преди 7 минути
Николай Найденов: Нужен ни е нов ВСС - да имаме глъдка въздух

Николай Найденов: Нужен ни е нов ВСС - да имаме глъдка въздух

Иран затяга контрола над Ормузкия проток на фона на напрежението със САЩ

Иран затяга контрола над Ормузкия проток на фона на напрежението със САЩ

  • Преди 21 минути
Александър Василев и Адриан Андреев започнаха с победи в Гърция

Александър Василев и Адриан Андреев започнаха с победи в Гърция

  • Преди 22 минути
НОИ обсъжда проектобюджета на ДОО за 2027 г.

НОИ обсъжда проектобюджета на ДОО за 2027 г.

Урсула фон дер Лайен на обиколка в Румъния, България и Турция заради напрежението в Черно море

Урсула фон дер Лайен на обиколка в Румъния, България и Турция заради напрежението в Черно море

  • Преди 29 минути
Патриарх Даниил ще отслужи литургия в храма на Военна академия "Г. С. Раковски"

Патриарх Даниил ще отслужи литургия в храма на Военна академия "Г. С. Раковски"

Саудитска Арабия и хутите си размениха удари, има жертви в Йемен

Саудитска Арабия и хутите си размениха удари, има жертви в Йемен

  • Преди 37 минути
Марсилия пречупи Ланс в края и записа трета поредна победа като гост

Марсилия пречупи Ланс в края и записа трета поредна победа като гост

  • Преди 38 минути
Размяна на удари между Русия и Украйна преди преговорите в Абу Даби

Размяна на удари между Русия и Украйна преди преговорите в Абу Даби

  • Преди 49 минути
Ювентус два пъти догонва Фиорентина в дерби с четири гола

Ювентус два пъти догонва Фиорентина в дерби с четири гола

  • Преди 52 минути
Столична община търси директор за устройствено планиране при липса на главен архитект

Столична община търси директор за устройствено планиране при липса на главен архитект

Рубио: Има напредък в разговорите за сигурността на Украйна след войната

Рубио: Има напредък в разговорите за сигурността на Украйна след войната

  • Преди 59 минути
14 души загинаха при пожар в сграда в Китай

14 души загинаха при пожар в сграда в Китай

  • Преди 1 час