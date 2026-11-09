14 души загинаха при пожар в сграда в Китай

Най-малко 14 души са загинали при пожар, избухнал във висока сграда в китайския град Тайюен, съобщи държавната информационна агенция Синхуа.

Инцидентът е станал в централната част на града, който е административен център на северната китайска провинция Шанси. Повече от 30 души са били приети в болница след пожара.

Огънят е бил овладян от пожарникарите за около два часа. Компетентните органи са започнали разследване, за да установят причините за възникването му.