Най-важното от спорта на 08.11.2026г.

ЦСКА разгроми Левски и излиза на първото място в първенството

ЦСКА победи Левски с 3:0 в дербито от 13-ия кръг на Първа лига и оглави класирането. Макс Ебонг откри още в осмата минута след центриране на Теодор Иванов, а малко по-късно Йоанис Питас удвои преднината на „червените“.

След почивката Жан-Филип Гбамен се възползва от разбъркване след корнер и оформи крайния резултат. Левски беше близо до попадение чрез Мазир Сула, който удари гредата, а гол на Мустафа Сангаре не беше зачетен заради засада.

След успеха ЦСКА е първи с 34 точки, а Левски остава втори с 32 и мач по-малко.

Победата в дербито доближи ЦСКА до Левски в прогнозата за титлата

ЦСКА увеличи значително шансовете си за шампионската титла след победата с 3:0 над Левски. Според изчисленията на модела Football Meets Data вероятността „червените“ да завършат сезона на първо място се е повишила с 11 процентни пункта до 32%.

Левски продължава да бъде фаворит в прогнозата с 48%, въпреки че поражението е намалило оценката на шансовете на „сините“ с 12 процентни пункта.

На Лудогорец моделът дава 17% вероятност за титлата, а на ЦСКА 1948 - 3%.

Избраха Карлос Насар за щангист №1 на световното първенство

Kарлос Насар е най-добрият щангист на вече изминалото sветовно първенство по вдигане на тежести в Нинбо. Шампионът в категория до 95 кг. събра резултат от 1298.05 точки по скалата GAMX, която бе въведена официално тази година от Международната федерация. Българинът спечели титлата след 185 кг в изхвърлянето и 230 кг в изтласкването, което му даде 415 кг в двубоя. И трите резултата са световни рекорди в категорията.

Втори по скалата се класира севернокореецът Пьол Пак с 1277.11 точки. Трети пък е Абдо Юнес от Египет с 1270.51.

Системата е разработена от д-р Мариан Хюбнер, професор в Мичиганския държавен университет. Тя използва статистически модел, в основата на който са резултатите от световни първенства и олимпийски игри.

Тервел Замфиров: Искам да караме заедно със сестра ми на Олимпиадата през 2030 година

Бронзовият олимпийски медалист Тервел Замфиров вече гледа към следващите предизвикателства в кариерата си. След като сложи край на 20-годишното чакане на България за отличие от Зимни олимпийски игри, 21-годишният сноубордист е решен да продължи развитието си, без да се връща към постигнатото в Милано/Кортина 2026.

В интервю за предаването „Арена спорт“ по БНТ Замфиров разказа за подготовката си за новия сезон, уроците от олимпийските игри и философията, която му помага да поддържа високо ниво.

„Подготовката премина добре, по план. Не съм срещнал проблеми. Нашата подготовка е малко алтернативна и се различава от тази на много други зимни спортисти, защото през летния сезон се занимаваме основно с други спортове. Развиваме предимно нервната си система, правим по-малко физически упражнения и започваме тренировките на сняг по-късно в сравнение с останалите състезатели за Световната купа“, обясни Замфиров.

Алберт Попов обяви целта преди старта на Световната купа по ски

Алберт Попов се надява сезон 2026/27 да е по-успешен за него. Най-добрият ни алпиец ще започне участието си във финландския курорт Леви на 15 ноември, където ще се състезава в коронната си дисциплина слалом. Попов заяви, че покрай неговото участие сред най-добрите и ежегодните домакинства на Световната купа в Банско, все повече хора започват да говорят за България като ски дестинация.

„Всеки сезон, по принцип, целта е да наскочиш предишния. Предишният за мен не беше един от най-силните, но със сигурност ще е победа, ако аз с нов материал, нов треньор, смяна в екипа, да наскоча себе си и да постигам добри резултати не само в едно и две състезания. Искам да бъда на меки, на твърди, на равни, на стръмни писти. Искам да съм конкурентен навсякъде", заяви Попов в предаването „Арена Спорт" по БНТ.