Верижна катастрофа с автобус, камион и кола затрудни движението по пътя София – Варна

Верижна катастрофа между три превозни средства затрудни движението по главния път София – Варна в района на разклона за Тетевен, предава НОВА ТВ. В инцидента са участвали тежкотоварен камион, лек автомобил и пътнически автобус, изпълняващ курс по редовната линия от Добрич и Варна към София.

По първоначална информация сблъсъкът е започнал като челен удар между камиона и леката кола. Пътуващият непосредствено зад тях автобус не е съумял да реагира навреме и да спре напълно, при което е последвал и вторичен удар в задната част на автомобила.

За щастие, при инцидента няма наранени или пострадали хора сред пътниците в автобуса и останалите шофьори. Произшествието е довело единствено до сериозни материални щети по превозните средства.

Екипи на „Пътна полиция“ са разположени на мястото на катастрофата, за да регулират преминаващия поток и да предотвратят образуването на мащабни тапи. Трафикът в този участък остава временно усложнен, като от шофьорите се изисква да преминават с повишено внимание.