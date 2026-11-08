Валентин Илиев с критики към съдиите след дербито: Грешките са прекалено много

Валентин Илиев изрази сериозно недоволство от съдийството на Никола Попов въпреки убедителната победа на ЦСКА над Левски с 3:0. Спортният директор на „червените“ похвали футболистите за показания характер, но заяви, че според него съдийските грешки пречат на развитието на българския футбол.

“Трябва да оставим два добри отбора да се надиграват и да видим кой е по-добрият, а искаме съдиите да са фактори на терена. Аз мисля, че ние като българи трябва да искаме нашият футбол да се развива, а не да си пречим”, коментира Илиев.

Попитан за конкретна ситуация, той посочи, че според него нападателят на Левски Мустафа Сангаре е трябвало да получи втори жълт и съответно червен картон. Сангаре беше предупреден през втората част след единоборство с Анхело Мартино.

“Няма значение в случая, че сме победили, и не означава, че не трябва да имаме претенции. Мога да изредя още, но не искам да влизам в детайли, защото не ми е това целта”, добави спортният директор.

Илиев заяви, че вярва във възможностите на българските съдии, но според него напоследък грешките в ущърб на ЦСКА са станали твърде много. Той уточни, че евентуални действия по темата ще бъдат обявени официално от клуба.

Спортният директор поздрави и треньорския и медицинския щаб за подготовката след тежкото гостуване на Панатинайкос в Лигата на конференциите. По думите му възстановяването на футболистите за дербито е изисквало много усилия.

Попитан дали победата прави ЦСКА фаворит за титлата, Илиев призова да не се избързва: “ЦСКА винаги се бори за победа. Има прекалено много мачове оттук до края на първенството, за да говорим за титла.”