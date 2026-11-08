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Мицотакис посрещна върнатите от България църковни реликви

Мицотакис посрещна върнатите от България църковни реликви
АП/БТА

Гръцкият премиер посочи, че размяната е „осезаем резултат от многобройните възможности, с които разполага нашата културна дипломация"

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис присъства на тържествена доксология в митрополитската църква „Светите архангели Михаил и Гавраил“ в Серес, отслужваща официалното предаване на върнатите от България църковни реликви. Новината бе съобщена от гръцката национална информационна агенция АНА-МПА. Доксологията е християнска молитва или кратък химн, който изразява възхвала и слава на Бога.

Мицотакис определи успешното завръщане на ценностите като „осезаем резултат от многобройните възможности, с които разполага нашата културна дипломация, в съчетание с патриотична политика, която доказва и заявява, че Гърция е силна, че нейният авторитет е висок, а репутацията ѝ – солидна.

Той добави, че предадените артефакти притежават безценна историческа, художествена и религиозна стойност. Според него събитието ясно показва, че двустранният канал за комуникация е действащ и проправя пътя за идентифицирането и репатрирането на останалите съкровища, намиращи се в България. „Това е може би най-добрият отговор на онези, които побързаха да изразят недоволство от това развитие“, изтъкна премиерът.

Домакин на събитието бе митрополит Теологос от Серес и Нигрита, който посрещна министър-председателя и министъра на културата Лина Мендони. Владиката сравни отнетите навремето ценности с мащаба на спора за „Мраморите на Елгин“, но в контекста на областите Македония и Тракия.

Той посочи, че макар върнатите предмети да са малко, „тяхната стойност и значение са огромни“. Духовникът изрази надеждата на местната общност за пълно възстановяване на историческата справедливост с думите: „Сега знаем пътя и средствата“.

Усилията на кабинета в Атина и личната ангажираност на Мицотакис бяха приветствани и от Нектарий – официален представител на йерусалимския патриарх Теофил.

След края на молебена се проведе литийно шествие с иконата на небесните покровители на града и реликвите, които бяха тържествено изложени в специално изработена стъклена витрина в отредената за тях сграда.

Църковните реликви бяха върнати на Гърция в изпълнение на меморандум за разбирателство, сключен между министрите на културата на двете съседни държави на 29 септември тази година, припомня БТА. В рамките на реципрочното споразумение гръцката страна предаде на България тленните останки на цар Самуил, открити през 1965 г. при разкопки в базиликата „Свети Ахил“, заедно с антропологичен материал от още четири саркофага в същия храм.

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