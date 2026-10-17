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Вселенският патриарх Вартоломей: Цар Самуил е бил ваш владетел, останките му принадлежат на България

Вселенският патриарх Вартоломей: Цар Самуил е бил ваш владетел, останките му принадлежат на България
БТА

Духовният водач приветства решението на Гърция да върне тленните останки на българския цар и го определи като акт на историческа справедливост

"Гърция правилно предаде тленните останки на цар Самуил, защото те ви принадлежат. Той е бил ваш владетел." Това заяви Вселенският патриарх Вартоломей, приветствайки решението на гръцките власти да върнат останките на българския владетел в родината му.

Патриархът изрази удовлетворение от постигнатото споразумение между България и Гърция и поздрави министър-председателите на двете държави за инициативата. Той определи решението като важна стъпка към възстановяването на историческата справедливост и укрепването на разбирателството между народите.

Припомняме, че на 3 октомври България посрещна тленните останки на цар Самуил с военни почести. Те бяха положени в старинния столичен храм "Света София" като знак на признателност към един от най-значимите владетели в българската история.

Вселенският патриарх изрази надежда, че връщането на останките няма да остане единствен подобен жест, а ще даде начало на по-широки усилия за преодоляване на историческите противоречия.

"Нашето желание, нашата молитва и нашата молба е това дело на въздаване на справедливост да продължи, за да бъдат поправени неприятните събития от миналото", подчерта Вартоломей.

Думите му идват само две седмици след завръщането на цар Самуил в България и представляват ясно признание от страна на Вселенския патриарх за принадлежността на средновековния владетел към българската история.

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