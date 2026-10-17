Новини
Търси
Подкаст
Общество

Вселенският патриарх Вартоломей днес пристига на посещение в България

Вселенският патриарх Вартоломей днес пристига на посещение в България
БТА

Посещението е по повод отбелязването на 1150 години от рождението на свети Йоан Рилски Чудотворец

Вселенският патриарх Вартоломей пристига днес на посещение в България по повод отбелязването на 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец.

В рамките на визитата са предвидени съвместни богослужения с Българския патриарх Даниил, както и участие в културни събития, съобщиха от Светия синод.

Посещението започва в 17:00 ч., когато патриарх Даниил и митрополити от Светия синод ще посрещнат Вартоломей и придружаващата го делегация в Синодалната палата в София.

Двамата духовни водачи ще открият изложбата „Света Гора в София“ в Националния дворец на културата.

Експозицията представя творчеството на гръцкия художник Евтимий Варламис (1942-2016) и се организира под егидата и със съдействието на Софийската света митрополия и Министерството на външните работи на Гърция.

На 18 октомври двамата патриарси ще бъдат посрещнати в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“, където ще се състои тържествена архиерейска света литургия. Българският и Вселенският патриарх ще вземат молитвено участие в богослужението.

След литургията ще бъде отслужен трисагий - заупокойна молитва, на гроба на покойния Български патриарх Неофит. Кулминацията на честванията ще бъде на 19 октомври, когато в Рилския манастир ще се състои празнична съборна патриаршеска света литургия.

Още по темата

БПЦ покани вселенския патриарх Вартоломей в България

БПЦ покани вселенския патриарх Вартоломей в България

Литургия на патриарсите Даниил и Вартоломей в Истанбул

Литургия на патриарсите Даниил и Вартоломей в Истанбул

Папа Лъв XIV и патриарх Вартоломей I в обща молитва за единство

Папа Лъв XIV и патриарх Вартоломей I в обща молитва за единство

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Първият сняг покри прохода Петрохан, пътят е проходим

Първият сняг покри прохода Петрохан, пътят е проходим

Небето на 17 октомври: студено утро с температури до минус 1 градус, дъждовете постепенно отстъпват

Небето на 17 октомври: студено утро с температури до минус 1 градус, дъждовете постепенно отстъпват

Възрастна жена е починала при пожар в дома си

Възрастна жена е починала при пожар в дома си

Въвежда се временна организация на движението на граничния преход „Русе – Гюргево“

Въвежда се временна организация на движението на граничния преход „Русе – Гюргево“

София чака близо 20 млн. евро от държавата и подпис за още 88 инфраструктурни проекта

София чака близо 20 млн. евро от държавата и подпис за още 88 инфраструктурни проекта

Водещи

Стоян Тричков, ПБ: В новия бюджет действително повишаваме доходите

Стоян Тричков, ПБ: В новия бюджет действително повишаваме доходите

Първият сняг покри прохода Петрохан, пътят е проходим

Първият сняг покри прохода Петрохан, пътят е проходим

  • Преди 12 минути
Исторически прецедент в ЦСКА: Без българин сред титулярите в Европа

Исторически прецедент в ЦСКА: Без българин сред титулярите в Европа

  • Преди 17 минути
Небето на 17 октомври: студено утро с температури до минус 1 градус, дъждовете постепенно отстъпват

Небето на 17 октомври: студено утро с температури до минус 1 градус, дъждовете постепенно отстъпват

  • Преди 19 минути
Възрастна жена е починала при пожар в дома си

Възрастна жена е починала при пожар в дома си

Въвежда се временна организация на движението на граничния преход „Русе – Гюргево“

Въвежда се временна организация на движението на граничния преход „Русе – Гюргево“

Шефът на Формула 2: Никола Цолов е готов за Формула 1

Шефът на Формула 2: Никола Цолов е готов за Формула 1

  • Преди 34 минути
„Гранична полиция“: Няма данни Ива Михайлова да е преминавала през българо-македонските пунктове

„Гранична полиция“: Няма данни Ива Михайлова да е преминавала през българо-македонските пунктове

"Космическа медуза" озари небето над Флорида след изстрелване на ракета на SpaceX

"Космическа медуза" озари небето над Флорида след изстрелване на ракета на SpaceX

  • Преди 41 минути
Нова атака в Черно море: Русия порази кораб, плаващ към Одеса

Нова атака в Черно море: Русия порази кораб, плаващ към Одеса

  • Преди 44 минути
Христо Панчугов пред Таралеж: Управлението на Радев е пълзяща реставрация на комунистически практики

Христо Панчугов пред Таралеж: Управлението на Радев е пълзяща реставрация на комунистически практики

  • Преди 51 минути
София чака близо 20 млн. евро от държавата и подпис за още 88 инфраструктурни проекта

София чака близо 20 млн. евро от държавата и подпис за още 88 инфраструктурни проекта

НЕК поиска обяснение за феновете на Левски в домакинските сектори

НЕК поиска обяснение за феновете на Левски в домакинските сектори

  • Преди 58 минути
Антон Златанов: Спасителната операция за „Челси 3“ беше на ръба на допустимото

Антон Златанов: Спасителната операция за „Челси 3“ беше на ръба на допустимото

д-р Николова: Опасно е неправилното транспортиране на противогрипни ваксини от Гърция

д-р Николова: Опасно е неправилното транспортиране на противогрипни ваксини от Гърция