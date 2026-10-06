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1012 години от смъртта на цар Самуил: За първи път българи се покланят пред останките му на родна земя

1012 години от смъртта на цар Самуил: За първи път българи се покланят пред останките му на родна земя
Снимка: БТА

Останките на владетеля бяха положени в столичния храм "Света София" на 3 октомври, повече от хилядолетие след смъртта му

Днес се навършват 1012 години от смъртта на цар Самуил - един от най-значимите владетели на Първото българско царство. За първи път българи имат възможност да се поклонят пред останките му на българска земя, след като на 3 октомври те бяха положени в столичния храм "Света София".

Самуил е провъзгласен за цар през 997 г. и остава на престола до смъртта си. Той е първият владетел от династията на комитопулите - синовете на комит Никола, управител на комитат със средище Средец.

Управлението на Самуил преминава в продължителна борба с Източната Римска империя, като българският владетел успява да отблъсне редица походи на ромейския император Василий II.

Една от най-значимите му военни победи е през 986 г. при Траянови врата. Българските войски разгромяват нахлулата ромейската армия, а самият Василий II едва успява да се спаси.

Поражението при Траянови врата е сред най-тежките за ромейския император в походите му срещу България. След победата на Самуил значителна част от Източна България е освободена.

Борбата за надмощие между България и Византия продължава през целия период на управлението на Самуил.

На 29 юли 1014 г. при село Ключ в планината Беласица се провежда решаващото сражение между българските и византийските войски. Българската армия е разбита от силите на Василий II.

Около 15 000 български войници са пленени и ослепени, като на всеки 100 души е оставен по един едноок водач.

Пленените войници са изпратени към Охрид, където се намира Самуил. Гледката на ослепената българска войска се оказва непоносима за владетеля и той умира, след като вижда последствията от поражението.

Заради жестокото наказание, наложено на пленените български войници, византийският император Василий II остава в историческата памет с прозвището "българоубиец".

Повече от хилядолетие след смъртта му останките на цар Самуил вече са в България, където днес българи могат да се поклонят пред един от владетелите, посветили управлението си в съхраняването, оцеляването и благоденствието на страната и народа си.

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