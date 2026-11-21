Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще възглави литургия в храма „Въведение Богородично" в Самоков за днешния празник Въведение Богородично, съобщиха от Софийската митрополия.

Празникът е определен за Ден на православната християнска младеж и семейство.

На 21 ноември се чества въвеждането на малката Дева Мария в йерусалимския храм. Родителите й свети Йоаким и Анна дълги години нямали деца и след много сърдечни молитви Бог ги удостоил с рожба. Затова света Анна обещала, ако Бог се смили и тя роди дете, ще посвети на Него.

Наистина най-после тя заченала и родила малката Мариам, която евангелистите наричат и Мария. А когато момиченцето навършило тригодишна възраст, отишли в Йерусалим, за да я посветят на Бога, като я оставят за възпитаване и обучаване при храма.