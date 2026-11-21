Земетресение с магнитуд 6,8 разлюля днес централната част на Перу, съобщи Германският научноизследователски център по геонауки, цитиран от Ройтерс.

Трусът бе усетен в столицата Лима.

Земетресението бе регистрирано в региона Хунин в Андите на дълбочина 129 км, посочи Геофизичният институт на Перу.

Жителите на Лима излязоха от домовете си. Телевизиите излъчиха кадри, на които се вижда как депутатите излизат от сградата на Конгреса.