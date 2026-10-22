Мощно земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет
Епицентърът на труса е на около 400 километра от Лхаса, а огнището му е на дълбочина едва 10 километра
Силно земетресение с магнитуд 7 разтърси китайския автономен район Тибет в четвъртък вечерта, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.
Трусът е регистриран в 22:33 часа местно време (17:33 часа българско време), сочат данните на Китайския сеизмологичен център.
Епицентърът на земетресението се намира в Северен Тибет, в района на град Нагчу, на приблизително 400 километра от Лхаса - административния център на автономния район.
Според сеизмолозите огнището е било на дълбочина 10 километра, а земетресението е усетено силно в района.
Към момента в първоначалната информация няма данни за жертви, пострадали или нанесени материални щети.
Очаква се местните власти да извършат оценка на последствията от силния трус.