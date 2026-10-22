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Нанков атакува Шишков: 108 млн. евро за 2,7 км от "Струма" без открит търг

Нанков атакува Шишков: 108 млн. евро за 2,7 км от "Струма" без открит търг
БТА

Депутатът от ГЕРБ постави въпроси за възлагането на строителството край Симитли и обвини регионалното министерство в лоша организация на ремонта на тунел "Топли дол"

Остри критики към министъра на регионалното развитие Иван Шишков отправи депутатът от ГЕРБ-СДС Николай Нанков. В публикация във Facebook той постави въпроси за разходването на публични средства при строителството на автомагистрала "Струма", както и за сериозните задръствания по "Хемус".

Под заглавие "Приказки под ШиШковия храст" Нанков твърди, че изграждането на 2,7-километров участък от АМ "Струма" край Симитли е възложено чрез директно договаряне за 107,9 млн. евро, без провеждането на открит търг.

Според депутата това означава цена от близо 40 млн. евро на километър.

Нанков посочва, че преди възлагането Агенция "Пътна инфраструктура" е провела пазарни консултации с участието на 13 компании, предложили цени между 100,5 млн. и 190,5 млн. лева без ДДС.

Въпреки това, по думите му, поръчката е възложена на обединение, което изгражда съседен участък от магистралата, но не е участвало в предварителните консултации.

Депутатът твърди още, че договорената цена е само с 0,2% под максимално допустимата и че избраната процедура не е получила положително становище от Агенцията по обществени поръчки.

Критиките му обхващат и ремонта на тунел "Топли дол" на автомагистрала "Хемус", който предизвика сериозни транспортни затруднения.

Според Нанков тунелът е бил затворен, преди да приключат планираните ремонтни дейности по обходния маршрут през Витиня. Това според него е ограничило възможностите за пренасочване на движението и е допринесло за образуването на големи задръствания.

Депутатът оспори и аргументите на регионалния министър, че ремонтът не е можел да бъде отложен заради опасност за пътуващите.

Нанков настоява за отговори относно избора на процедура за строителството на "Струма", определянето на цената и организацията на ремонтните дейности по "Хемус".

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