Манол Иванов пред ТАРАЛЕЖ: Левски може да победи Виктория Пилзен

Манол Иванов коментира пред ТАРАЛЕЖ предстоящия сблъсък между Виктория (Пилзен) и Левски от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Той изрази увереност, че "сините" могат да постигнат положителен резултат в Чехия, но посочи липсата на изявен централен нападател като най-сериозния проблем в състава на Хулио Веласкес.

"През всичките тези години, в които наблюдавам Левски, а те са повече от 40, отборът винаги е имал изявен централен нападател. От миналата година, когато Сангаре се контузи, видяхме, че Переа не е чак толкова убедителен, а младите футболисти не получават достатъчно игрови минути. Левски отново играе без изявен централен нападател. Без такъв футболист и голаджия няма как да очакваме кой знае какво", заяви Иванов.

Според него Веласкес успява да намери правилния подход към повечето съперници, но това не означава, че "сините" могат да променят коренно стила си.

"В 70-80, дори 90 процента от случаите Хулио Веласкес напипва правилния състав срещу съответния противник и се представяме добре. За тази вечер съм оптимистично настроен. Очаквам равенство или победа, а за мен и двата резултата са положителни в евротурнирите", допълни той.

Иванов обаче не очаква Левски да доминира срещу Виктория (Пилзен), като подчерта, че българските отбори все още изостават от средното европейско ниво.

"Не очаквам доминация на Левски в нито един мач. Това са евротурнири и всички отбори, независимо от имената им, имат своите качества. Българският футбол, и в частност Левски, все още има какво да надгражда, за да достигне поне средното европейско ниво. Когато Левски играе агресивно, виждаме много позитивни неща, особено в домакинските мачове", коментира Иванов.

Той обърна внимание и на липсата на европейски опит при част от футболистите на "сините".

"Виктория (Пилзен) всяка година участва в различни турнири и разполага с доста опитни футболисти. При нас повечето момчета за първи път се докосват до подобно ниво. Усещам известно притеснение в сравнение с мачовете от нашето първенство. Но след като вече сме постигнали целта да играем в основната фаза, няма от какво да се притесняват. Нека играят, печелят точки и трупат престиж", заяви той.

Иванов смята, че за следващия сезон Левски трябва да помисли и за сериозно подсилване на състава.

"За догодина трябва да започне да се мисли за селекция на поне още трима-четирима футболисти на различни постове. Но без централен нападател няма как да стане", категоричен бе той.

Относно титулярния състав Иванов заяви, че би заложил на Светослав Вуцов на вратата, Майкон, Алдаир, Кристиан Димитров и Макун в защита, като очаква Веласкес да разчита на футболистите, които се намират в добра форма.

В заключение Манол Иванов даде и конкретна прогноза за двубоя в Пилзен.

"Или 1:1, или 2:1 за Левски. Това бих казал. Дай Боже всички да са живи и здрави и да няма контузии", завърши той пред ТАРАЛЕЖ.