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Рикардиньо преди Виктория Пилзен - Левски: Моето сърце е синьо

Рикардиньо преди Виктория Пилзен - Левски: Моето сърце е синьо
БТА

Бившият нападател на двата клуба определи българския шампион за фаворит.

Бившият футболист на Левски и Виктория Пилзен Рикардиньо заяви, че ще подкрепя „сините“ в двубоя между двата отбора от Лига Европа, съобщава dSport. Бразилецът в момента играе за гръцкия Астерас.

Рикардиньо записа 56 мача, 20 гола и осем асистенции за Левски, преди да бъде продаден на чешкия клуб за повече от един милион евро.

„За мен фаворитът е Левски, защото играе много добре напоследък. Имам бивши съотборници във Виктория, но прекарах повече време в Левски. Искам Левски да спечели - моето сърце е синьо“, заяви нападателят.

Той предупреди, че българският тим ще играе в трудна атмосфера на „Доосан Арена“.

„Обстановката е много добра. Стадионът винаги е пълен, особено за мачовете от европейските турнири. Срещу Левски със сигурност ще има страхотна атмосфера“, каза Рикардиньо.

Бразилецът разкри, че продължава да поддържа контакт с част от бившите си съотборници на „Герена“.

„В Левски имам повече приятели. Най-често разговарям с Евертон Бала и Алдаир, а поддържам контакт и с Кристиан Димитров. За мен Бала е най-добрият футболист в отбора. Всички видяха какъв сезон направи“, добави той.

Рикардиньо похвали и Хулио Веласкес, с когото е работил в португалския Маритимо.

„Много се зарадвах, когато видях Веласкес в Левски. Работил съм с него и мога да кажа, че е много добър специалист. Беше приятно да бъдем заедно, а сега съм щастлив, че спечели титлата с Левски“, коментира нападателят.

Той отправи специално послание към привържениците на клуба.

„Мина време, откакто бях в Левски, но искам да поздравя феновете. Те винаги са се отнасяли прекрасно с мен. Левски е като подарък в моя живот“, заяви Рикардиньо.

Като най-специален момент със синята фланелка бразилецът посочи победата над Ботев Пловдив при откриването на стадион „Христо Ботев“.

„Спомням си първия мач на новия им стадион. Аз отбелязах първия гол на това съоръжение, а Левски спечели. Това беше много специален момент за мен“, завърши той.

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