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Испански съдия с неприятни спомени за Лудогорец ще ръководи мача на Левски в Лига Европа

Испански съдия с неприятни спомени за Лудогорец ще ръководи мача на Левски в Лига Европа
АП/БТА

Алехандро Ернандес Ернандес получи наряд за гостуването на "сините" срещу Виктория Пилзен

Елитният испански арбитър Алехандро Ернандес Ернандес ще ръководи двубоя между Виктория Пилзен и Левски от основната фаза на Лига Европа.

Негови асистенти ще бъдат сънародниците му Хосе Наранхо и Диего Санчес Рохо, а четвърти съдия ще бъде Хосе Луис Мунуера.

За системата ВАР ще отговаря Хавиер Иглесиас Виянуева, докато негов помощник ще бъде Алехандро Мунис Руис.

Ернандес Ернандес вече има опит с български отбори в европейските клубни турнири. През август 2025 година той ръководи реванша между Ференцварош и Лудогорец от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Тогава унгарският шампион спечели с 3:0 в Будапеща и елиминира разградчани след нулево равенство в първата среща.

Мачът обаче беше съпътстван от сериозни претенции към съдийството от страна на Лудогорец. Българският шампион оспори отменен гол на Ивайло Чочев през първото полувреме, както и ситуация през втората част, при която разградчани поискаха дузпа, но такава не беше отсъдена.

Сега испанският рефер ще бъде главен съдия на друг български представител в Европа - Левски, който гостува на Виктория Пилзен в основната фаза на Лига Европа.

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