Испански съдия с неприятни спомени за Лудогорец ще ръководи мача на Левски в Лига Европа
Алехандро Ернандес Ернандес получи наряд за гостуването на "сините" срещу Виктория Пилзен
Елитният испански арбитър Алехандро Ернандес Ернандес ще ръководи двубоя между Виктория Пилзен и Левски от основната фаза на Лига Европа.
Негови асистенти ще бъдат сънародниците му Хосе Наранхо и Диего Санчес Рохо, а четвърти съдия ще бъде Хосе Луис Мунуера.
За системата ВАР ще отговаря Хавиер Иглесиас Виянуева, докато негов помощник ще бъде Алехандро Мунис Руис.
Ернандес Ернандес вече има опит с български отбори в европейските клубни турнири. През август 2025 година той ръководи реванша между Ференцварош и Лудогорец от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.
Тогава унгарският шампион спечели с 3:0 в Будапеща и елиминира разградчани след нулево равенство в първата среща.
Мачът обаче беше съпътстван от сериозни претенции към съдийството от страна на Лудогорец. Българският шампион оспори отменен гол на Ивайло Чочев през първото полувреме, както и ситуация през втората част, при която разградчани поискаха дузпа, но такава не беше отсъдена.
Сега испанският рефер ще бъде главен съдия на друг български представител в Европа - Левски, който гостува на Виктория Пилзен в основната фаза на Лига Европа.