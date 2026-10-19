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Италианец поема директорски пост в Левски, Божинов започва работа на „Герена“

Италианец поема директорски пост в Левски, Божинов започва работа на „Герена“
БТА

Новият ръководител най-вероятно ще отговаря за маркетинга, а бившият нападател ще бъде едно от представителните лица на клуба

Левски ще назначи италианец на директорска позиция, съобщава Gong.bg. Очаква се неговото име да бъде обявено официално в следващите часове.

По предварителна информация новият ръководител най-вероятно ще заеме поста маркетингов директор. Назначението е част от промените в управленската структура на „сините“.

Стана ясно и че Валери Божинов официално ще започне работа на „Герена“. Бившият нападател ще бъде едно от представителните лица на Левски.

Божинов ще пътува с отбора при мачовете в България и в европейските клубни турнири. Очаква се той да има активна роля в представянето на клуба и комуникацията с привържениците и партньорите.

Именно неговото завръщане беше загатнато в загадъчното видео, публикувано по-рано от Левски. В клипа присъстваха препратки към Англия, Италия и Сърбия - трите държави, в които Божинов е играл през кариерата си.

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