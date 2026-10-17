НЕК поиска обяснение за феновете на Левски в домакинските сектори

НЕК Ниймеген публикува официална позиция за присъствието на привърженици на Левски в домакинските сектори на „Гофертстадион“ по време на равенството 1:1 в Лига Европа.

От нидерландския клуб обясниха, че съгласно правилата на УЕФА са предоставили на Левски 200 билета от първа категория. Те са били предназначени за служебни цели - бизнес партньори, официални гости и близки на футболистите и членовете на щаба.

„По време и след двубоя клубът получи много въпроси относно продажбата на билети на фенове на Левски София за места на редовните трибуни. НЕК иска да обясни как се е стигнало до това“, написаха от клуба.

Домакините заявиха, че са били изненадани, когато са установили, че част от билетите са попаднали у привърженици на българския отбор.

„Предвид информацията, която получихме при подготовката за мача, бяхме изненадани да установим, че Левски София е предоставил или продал тези билети на своите привърженици по различен начин“, се казва още в позицията.

От НЕК подчертаха, че са изпълнили задължението си да осигурят минималния брой пропуски, но нямат контрол върху последващото им разпределение от страна на гостуващия клуб.

„Как гостуващият клуб впоследствие разпространява тези билети, ние не можем да повлияем пряко“, допълниха нидерландците.

Случаят е бил включен в оценката на организацията след срещата, проведена съвместно с УЕФА. В съобщението не се посочва дали се очакват дисциплинарни действия или други последствия за Левски.