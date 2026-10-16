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Веласкес за грешката на Вуцов: В Левски печелим и губим заедно

Веласкес за грешката на Вуцов: В Левски печелим и губим заедно
БТА

Ако търсите вината у някого, тя е моя, заяви испанецът

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес остана доволен от играта на своя тим при равенството 1:1 като гост на НЕК Наймеген в мач от втория кръг в основната фаза на Лига Европа. Испанецът пое отговорността за грешката на Светослав Вуцов, довела до изравнителния гол и сподели, че в отбора не търсят персонална вина на никой играч.

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„Ситуацията е много ясна, аз съм изключително горд от моите играчи и страхотните фенове. Обичам да виждам тази синергия между феновете и отбора. Играхме много добре. Важно е да вкараме в контекста представянето на НЕК през миналия сезон, което беше изключително силно“, започна Хулио Веласкес.

„Може би имахме малко повече респект на моменти, не се ориентирахме добре в началото, но след това отборът вдигна нивото. Левски направи много добро представяне. Тези минути през първото полувреме остават като забележка. Ок, равенство, може би, когато погледнем двубоя и начинът на развитие, е закономерен резултат. Опитахме да спечелим“, добави испанецът.

„Аз не харесвам твърденията, че някой е направил огромна грешка, непростима. Ние сме едно цяло семейство. Не персонализираме вината на някой. Ние гледаме цялостно нашата група. Имаме добра синергия. Всеки може да направи грешка, но основната вина е моя, ако търсим виновник в тази ситуация“, завърши Веласкес, запитан за Вуцов.

 

 

 

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