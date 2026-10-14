Седем отсъстващи футболисти за НЕК срещу Левски

НЕК Ниймеген няма да разчита на седем футболисти за домакинството на Левски от първия кръг на основната фаза на Лига Европа. Това потвърди старши треньорът Дик Шрьодер на пресконференцията преди двубоя.

Брам Нуйтинк, Филип Сандлър и Емре Мор ще пропуснат срещата заради контузии. Тримата не са успели да се възстановят навреме и няма да бъдат сред вариантите за състава на нидерландците.

Мичел Бакер, Адам Тауауи и Исак Аароен също няма да участват, тъй като не са картотекирани за основната фаза на турнира.

Седмият отсъстващ е Айоделе Томас. Футболистът беше изваден от състава по дисциплинарни причини преди двубоя с Аякс преди пет дни и в момента тренира индивидуално.

Кадровите проблеми не са единственото притеснение за НЕК. През последните дни напрежение предизвика и интервю на една от звездите на тима Душан Тадич.

Сърбинът се оплака, че не получава топката достатъчно често, въпреки че постоянно я иска. Той заяви още, че мисълта му понякога изпреварва тази на съотборниците му и призна, че често води вътрешна битка със себе си.

Шрьодер впоследствие се опита да смекчи значението на думите на Тадич. Преди срещата с Левски треньорът насочи вниманието към българския шампион и предупреди, че съперникът не бива да бъде подценяван.

„Хората, които не познават добре Левски, може да си помислят, че просто ще вземем трите точки срещу тях. Ние обаче в никакъв случай не сме в позиция да подценяваме който и да е отбор“, заяви Шрьодер.