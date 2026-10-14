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Боримиров: Левски играе за победа, където и да отиде

Боримиров: Левски играе за победа, където и да отиде
БТА

„Сините" отпътуваха за гостуването на НЕК Наймеген в Лига Европа

Левски замина за Нидерландия за втората си среща от основната фаза на Лига Европа срещу НЕК Наймеген. „Сините" загубиха от Ред Бул Залцбург (0:1) и сега ще се опитат да вземат първи точки в турнира. Настроението в лагера на тима беше много добро, а пред камерите застана Даниел Боримиров. Изпълнителният директор подчерта, че Левски отива само с една мисъл - победа. 

„Така е било и така ще бъде - Левски където и да отиде, играе за победа. Ще се постараем утре да дадем максимума от себе си и ще видим след мача какво ще се получи", започна Боримиров.

„Мисля, че от година и половина или откакто Хулио Веласкес е начело на отбора, показваме израстване във всеки един мач. И това ме кара да бъда оптимист за следващия и всеки предстоящ двубой. Аз мисля, че ние имаме много добър колектив и благодарение на този колектив идват и резултатите. Надявам се в международните мачове също това да го покажем, защото сме го показвали и миналата година, когато играехме в евротурнирите“, допълни легендата.

Попитан дали тимът повече се наслаждава на мачовете в Европа като бонус за израстването си или пък се бори за победа във всяка среща, Боримиров каза: „Така е, феновете искат винаги победа, защото това им носи радост. Но също така придава и допълнително самочувствие на футболистите. Така че трябва да трупаме опит в тези международни мачове и същевременно, когато побеждаваш, идва и самочувствието“.

При срещите си с отбори от Нидерландия Левски няма особено положителен баланс, като има една победа, но тя е над Аякс. Боримиров отказа да влиза в статистически анализ.

„Статистиката е за журналистите, за нас е важно утре да покажем това, на което сме способни. Пък ще видим. Футболът е непредвидим спорт и видяхме вчера в Шампионската лига какво се получи. Имаше много изненади. Коя изненада бих искал да подпесе Левски? Тази на Брюж“, завърши Боримиров.

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